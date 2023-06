Drie doden na klachten na behandeling longaandoening met talksuspensie

Drie mensen zijn overleden als gevolg van klachten die optraden na behandeling met talksuspensie, een middel dat bij bepaalde longaandoeningen wordt gebruikt. Dat meldt bijwerkingencentrum Lareb.

De middelen waren in ziekenhuizen bereid en zijn uit voorzorg uit de handel genomen. Talksuspensies worden gebruikt voor het samenplakken van de longvliezen (pleurodese), bijvoorbeeld bij een klaplong, of om vochtophoping tussen de longbladen te voorkomen.

Lareb kreeg in maart en april zes meldingen van ernstige klachten na het gebruik ervan. Het middel was bereid in twee ziekenhuisapotheken. De patiënten kregen ademhalingsproblemen en ontstekingsreacties binnen een dag na de behandeling. De bijwerkingen hebben mogelijk een rol gespeeld bij het overlijden, zegt Lareb. De patiënten waren al wel ernstig ziek.

De drie andere patiënten zijn hersteld of herstellend van de klachten. De verschijnselen treden vrij snel na de toediening op. Mensen die het middel eerder hebben gekregen, hoeven zich geen zorgen te maken, zegt Lareb.

Verder onderzoek moet uitwijzen wat leidt tot de ernstige reacties op talksuspensies.