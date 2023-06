In een stadion vol Georgiërs 'of op de Noordpool': Jong Oranje is 'in principe beter'

Gelukkig maar, vindt Van de Looi. "We hebben twee mooie wedstrijden gespeeld tegen toplanden, maar wel voor bar weinig publiek. Morgen is het denk ik wel uitverkocht. Dat verdient de wedstrijd ook, dat is mooi."

Een dag voor de alles-of-niets-wedstrijd kijken verdediger Quilindschy Hartman en bondscoach Erwin van de Looi uit naar het duel in Tbilisi, waar het stadion in tegenstelling tot de eerste poulewedstrijden vol Georgiërs zal zitten.

Hoewel het Europees kampioenschap onder 21 nog in de poulefase zit, speelt Jong Oranje morgen eigenlijk al de eerste knock-outwedstrijd. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi moet het laatste groepsduel van gastland Georgië winnen om in het toernooi te blijven.

Na de gelijke spelen tegen België (0-0) en Portugal (1-1) heeft Oranje het bereiken van de kwartfinales nog in eigen hand. Er staat morgen vanaf 18.00 uur dus nogal wat op het spel in Tibilisi.

"Dat weten we wel, hoor", zegt de bondscoach. "Na de gelijkmaker tegen Portugal hebben we niet 'alles of niks doorgedrukt' om die wedstrijd per se te winnen. Dat had ook niet zo veel verschil gemaakt voor de uitgangspositie. Maar als we nu gelijk staan, gaan we alle scenario's uit de kast halen."

Communicatie wordt 'een dingetje'

Van de Looi kan tegen Georgië niet beschikken over aanvoerder Quinten Timber. Hij is geschorst nadat hij in de wedstrijd tegen Portugal voor de tweede keer geel had gekregen.

Voor de bondscoach wordt de communicatie in het veld daardoor extra belangrijk. Ook vanwege de vele Georgiërs op de tribunes. "In het vorige stadion, dat leeg was, kon je vanaf de kant vrij makkelijk coachen en kon ik iedereen aan de overkant goed bereiken. Dat zal hier met 40.000 toeschouwers natuurlijk niet gaan lukken. We zullen meer onder elkaar moeten praten en coachen om de boel te regelen. Dat is wel een dingetje."

'Georgië niet onderschatten'

Georgië staat na de eerste twee duels bovenaan in de groep van Nederland. Het gastland won met 2-0 van Portugal en speelde met 2-2 gelijk tegen België.