Museum Hermitage in Amsterdam verder als H'ART Museum

Museum Hermitage in Amsterdam gaat vanaf 1 september verder onder een nieuwe naam: H'ART Museum. De Hermitage verbrak vorig jaar de banden met het gelijknamige museum in Sint-Petersburg, na de Russische inval in Oekraïne.

Het museum liet toen weten dat het zich niet langer afzijdig kon houden van de politiek. "De uitdrukking 'kunst verbindt' karakteriseerde de relatie met Rusland, maar de oorlog in Oekraïne heeft de relatie onherstelbaar beschadigd." De Hermitage fungeerde sinds de opening in 2009 als dependance van het Petersburgse museum en stelde tentoonstellingen samen uit de beroemde collectie.

H'ART Museum gaat nauw samenwerken met het British Museum in Londen, Centre Pompidou in Parijs en het Smithsonian American Art Museum in Washington. Dat maakt het opnieuw mogelijk wereldberoemde kunstcollecties naar Amsterdam te halen. De samenwerking werd vandaag gepresenteerd in het bijzijn van de directies van de buitenlandse musea.

Nieuwe start

Directeur Annabelle Birnie spreekt van een nieuw begin. "Het is een spannende nieuwe stap, deze eigentijdse en toekomstbestendige samenwerkingsformule. We bouwen voort op onze ervaring binnen het internationale veld en slaan onze vleugels uit. We komen met een programmering die meerstemmig en actueel is. Van grote kunsttentoonstellingen tot intieme presentaties."

Centre Pompidou heeft een grote collectie moderne en hedendaagse kunst, het British Museum een collectie die twee miljoen jaar geschiedenis omvat en het Smithsonian is gespecialiseerd in Amerikaanse kunst. De eerste grote tentoonstelling van H'ART Museum is een Kandinsky-tentoonstelling volgend jaar juni.

In 2025 wordt er ruim aandacht besteed aan het 750-jarig bestaan van Amsterdam. Dan zullen onder meer alle zeventien Rembrandts uit The Leiden Collection samen te zien zijn, een particuliere verzameling.

Tot 1 september blijft de naam Hermitage nog bestaan, gekoppeld aan de lopende tentoonstellingen.