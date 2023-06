Douane doet grootste cocaïnevondst in Rotterdamse haven van dit jaar

De douane heeft afgelopen nacht opnieuw een grote lading cocaïne gevonden in een container in de Rotterdamse haven. Tussen de bananen lag bijna 3600 kilo cocaïne. Het gaat om de grootste vondst tot nu toe dit jaar.

De straatwaarde van de drugs wordt op ongeveer 269 miljoen euro geschat. Volgens het Openbaar Ministerie is de cocaïne waarschijnlijk in Ecuador in de container gestopt. De bestemming van de container was een bedrijf in Zeeland, maar het OM zegt dat het bedrijf zelf waarschijnlijk niets te maken heeft met de drugsmokkel.

De drugs werden gevonden door het HARC-team: een samenwerkingsverband van de douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het OM in Rotterdam. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

Vorig jaar werd in totaal bijna 50.000 kilo aan cocaïne ontdekt in de haven van Rotterdam. Vaak wordt de drugs aangetroffen in containers verstopt tussen de lading, zoals fruit. De bedrijven voor wie het fruit bedoeld is, hebben meestal niets te maken met de drugssmokkel. Als de containers zijn aangekomen in de haven, komen de zogenaamde 'uithalers' in actie. Dit zijn vaak jongeren die tegen betaling de drugs uit de containers halen.