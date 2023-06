Telers Noordoostpolder geteisterd door uienvlieg

Uientelers in de Noordoostpolder hebben veel last van de uienvlieg. De uien worden opgegeten door de larven van de vlieg, die zijn eitjes in het veld legt. De vliegen leiden tot frustratie onder de telers, die zeggen geen effectieve bescherming tegen de uienvlieg te hebben.

Verschillende boeren uit de Noordoostpolder herkennen het probleem. Zij zeggen dat een aanzienlijk deel van de oogst in de streek is aangetast door de vlieg, wat forse schade met zich meebrengt. "Het is een drama hier in deze hoek", vertelt boer Jan Bouwman tegen Omroep Flevoland. "Ik heb er zelf veel last van. Ik hoorde zelfs dat bij iemand hier uit de regio wel 40 procent van de oogst al verloren is gegaan aan de uienvlieg."

Akkerbouwer Bert Plomp kan 1,5 hectare aan uien afschrijven door de uienvlieg. Veel plantjes vallen weg of hangen slap en "dat is toch wel een frustratie iedere keer als je door het veld loopt".

'Sinds verbod fipronil geen effectieve bescherming meer'

De uienvlieg, of Delia antiqua, is een vlieg die veel schade aan kan richten bij zogenoemde alliumplanten zoals prei, ui en knoflook. Het beestje, dat veel weg heeft van een huisvlieg, komt van nature voor in Europa. De larven van de vlieg beschadigen de uienbollen of de plant zelf door eraan te eten. Dit kan leiden tot vertraagde groei of zelfs het doodgaan van de plant.

Sinds 2020 heeft de uienvlieg een enorme opmars gemaakt in de Noordoostpolder, vertelt Wouter ten Brinke. Hij begeleidt boeren bij het telen van hun gewassen. "Vanaf dat jaar konden akkerbouwers niet langer gebruikmaken van zaadcoating met insecticide fipronil, die de ui tegen de larven van de uienvlieg beschermde. Sindsdien hebben we geen effectieve bescherming meer."

Gesteriliseerde vliegen

Boer Gerrit-Jan Prins heeft de afgelopen jaren de uien geprobeerd te redden door gesteriliseerde vliegen in het gebied los te laten. Uit de eitjes van deze vliegen komen dan geen larven meer voort. "Maar er zijn zoveel vliegen, dat het uitzetten geen zin meer heeft", vertelt Prins. De uien die overblijven worden veel grover, waardoor er een hele wisselende samenstelling van de oogst ontstaat, zegt hij. Ook dat is niet goed voor de inkomsten.

Prins zegt dat hem is geadviseerd de uien met bestrijdingsmiddelen te bespuiten. "Dat is gekkenwerk, want dan kun je blijven spuiten. En ik wil juist zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen gebruiken. Iedereen probeert te redden wat hij redden kan, maar geen enkele methode helpt."