Emoties om Mäder, bizarre solo en herstelde Pogacar: de nieuwe wielerkampioenen

Wie afgelopen weekeinde alle wielerkoersen wilde volgen, had weinig tijd om in de zon te zitten. Van Nederland tot Slovenië en van Laos tot Kazachstan: een week voor de Tour de France wordt elk jaar overal ter wereld gestreden om de nationale titels op de weg. We zetten de opvallendste kampioenen en prestaties op een rij. Pogacar In de kampioenstrui van je land naar de Tour de France. Dylan van Baarle noemde het zondag na zijn overwinning bij het NK "een droom". Naast de Nederlands kampioenen Van Baarle en Demi Vollering, mag ook Tadej Pogacar in zo'n bijzondere trui naar Frankrijk.

Pogacar kroonde zich voor het eerst in zijn loopbaan tot nationaal kampioen op de weg, nadat hij woensdag in de tijdrit ook de titel had gegrepen. Voor de 24-jarige Pogacar was het bovendien zijn eerste koers sinds hij in april een botje in zijn hand brak tijdens Luik-Bastenaken-Luik. Van die blessure lijkt Pogacar goed hersteld, want op eigen bodem ging de winnaar van de Tour van 2020 en 2021 weer flink tekeer. Met nog 100 kilometer te gaan, ging Pogacar er samen met Luka Mezgec vandoor, waarna hij de sprintaantrekker van Dylan Groenewegen in de slotfase loste. Primoz Roglic, winnaar van de laatste Giro d'Italia, deed niet mee aan het Sloveens kampioenschap. Geen Vingegaard Ook de grote concurrent van Pogacar in de Tour de France, de Deen Jonas Vingegaard, sloeg de nationale kampioenschappen over. Mattias Skjelmose, die vorige week een rit en het eindklassement in de Ronde van Zwitserland won, kwam bij het Deense kampioenschap solo over de streep.

De pas 22-jarige Skjelmose mag dus zaterdag zijn debuut maken in de Tour de France in de rood-witte kampioenstrui. Gedachten bij Mäder In Engeland en de Verenigde Staten waren de gedachten van de winnaars bij Gino Mäder, die anderhalve week geleden overleed na een val in de Ronde van Zwitserland. Bij het Britse kampioenschap boekte Fred Wright, ploeggenoot van Mäder bij Bahrain-Victorious, zijn eerste profzege. Toen hij over de streep kwam, wees hij naar de hemel. In het interview na zijn zege werd Wright meerdere keren gevraagd naar zijn overleden ploeggenoot en het gebaar dat hij maakte. "Ik wilde ervan genieten vandaag, want dat is waar wielrennen om draait. De emoties blijven maar komen..." "Wat wil je dat ik zeg? Mijn ploeggenoot is overleden... dat is emotioneel. Ik heb er geen woorden voor." Bekijk de reactie van Wright:

Ook in de VS werd stilgestaan bij het overlijden van Mäder, want ook de kersverse Amerikaanse kampioen Quinn Simmons beleefde een heftige tijd sinds de fatale val van Mäder. De 22-jarige renner van Trek reed achter Mäder toen hij in de afdaling van de weg raakte en stopte om de hulpdiensten naar hem toe te leiden. "Deze dag zou wel eens mijn carrière gered kunnen hebben", zei Simmons tegen Cyclingnews na zijn overwinning in Knoxville. "Ik heb op het laatste moment een vlucht geboekt na een van de slechtste dagen in mijn leven als wielrenner", refereerde Simmons aan die noodlottige dag in Zwitserland. "Ik heb lang nagedacht wat ik nu moest doen en deze trui geeft me weer wat moraal. Ik ben enorm dankbaar dat ik hier met mijn broer kon koersen, terwijl mijn vader in de volgwagen zat. Ik kijk er naar uit om in de stars and stripes een ronde door Frankrijk te rijden."

In Ierland maakte Ben Healy er een mooie show van. De revelatie van het wielerseizoen, die dit jaar indruk maakte met lange ontsnappingen in de voorjaarsklassiekers en een ritzege in de Giro d'Italia, won het nationale kampioenschap na een solo van maar liefst 100 kilometer. De nummer twee, Rory Townsend, kwam 4.12 minuten na de 22-jarige Healy over de streep. De renner van EF is niet geselecteerd voor de Tour de France.

