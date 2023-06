Geen verrassingen in Tourploeg Jumbo, Bernal keert terug en ook Pogacar kent helpers

Vijf dagen voor de Tourstart in Bilbao heeft Team Jumbo-Visma de definitieve selectie bekendgemaakt. Titelverdediger Jonas Vingegaard krijgt zoals verwacht steun van Wout van Aert, Dylan van Baarle, Sepp Kuss, Tiesj Benoot, Christophe Laporte, Nathan Van Hooydonck en Wilco Kelderman. Sportief directeur Merijn Zeeman verwacht met deze selectie het succes van vorig jaar te kunnen herhalen. "We hebben een supersterke ploeg onder aanvoering van onze kopman Jonas Vingegaard en we geloven in het plan dat we hebben gemaakt." Volgens Zeeman zijn de geselecteerde acht renners "op en top" voorbereid. Vingegaard liet met zijn winst in het Critérium du Dauphiné al zien in goede doen te zijn. Dylan van Baarle werd gisteren voor het eerst zijn carrière Nederlands kampioen.

Ploeg rond Pogacar Ook Tadej Pogacar, op papier de grootste uitdager van Vingegaard, weet op welke renners hij kan rekenen op jacht naar zijn derde Tourzege. De Sloveense kopman van UAE vormt een team met Mikkel Bjerg, Felix Grossschartner, Vegard Stake Laengen, Rafal Majka, Marc Soler, Matteo Trentin en Adam Yates. Pogacar reed gisteren zijn eerste wegwedstrijd, nadat hij in april een botje in zijn hand had gebroken. Bij het nationaal Sloveens kampioenschap soleerde de topfavoriet naar de zege. Terugkeer Bernal Na twee jaar afwezigheid keert Egan Bernal terug in de Tour. De Colombiaanse klimmer won de gele trui in 2019.

Egan Bernal - AFP

Daarna werd Bernal gehinderd door een rugblessure en een zwaar trainingsongeluk in januari 2022. In Colombia knalde hij achterop een busjes, waarbij hij twintig botbreuken opliep. Er werd gevreesd dat hij nooit meer op niveau zou kunnen terugkeren. "Terugkeren in de Tour is altijd mijn grootste doel geweest", zegt Bernal. "Het herstel van het ongeluk is de grootste uitdaging in mijn leven geweest. Deze tourdeelname laat zien dat ik op de weg terug ben naar mijn topniveau."

Bernal wordt bij team Ineos bijgestaan door Tom Pidcock, Daniel Martinez, Michal Kwiatkowski, Carlos Rodriguez, Jonathan Castroviejo, Omar Fraile en Ben Turner. De Nederlander Thymen Arensman werd niet geselecteerd door de Britse formatie. Ook Lidl-Trek (voorheen Trek-Segafredo) heeft de Tourploeg gepresenteerd, met onder meer de Denen Mads Pedersen en Mattias Skjelmose. Zoals al eerder bekend werd, is Bauke Mollema niet geselecteerd door de Amerikaanse ploeg. Ook Daan Hoole gaat niet mee.

