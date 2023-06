Geen verrassingen in 'supersterke' Tourploeg Jumbo-Visma, ook Pogacar kent helpers

Vijf dagen voor de Tourstart in Bilbao heeft Team Jumbo-Visma de definitieve selectie bekendgemaakt. Titelverdediger Jonas Vingegaard krijgt zoals verwacht steun van Wout van Aert, Dylan van Baarle, Sepp Kuss, Tiesj Benoot, Christophe Laporte, Nathan Van Hooydonck en Wilco Kelderman.

Sportief directeur Merijn Zeeman verwacht met deze selectie het succes van vorig jaar te kunnen herhalen. "We hebben een supersterke ploeg onder aanvoering van onze kopman Jonas Vingegaard en we geloven in het plan dat we hebben gemaakt."

Volgens Zeeman zijn de geselecteerde acht renners "op en top" voorbereid. Vingegaard liet met zijn winst in het Critérium du Dauphiné al zien in goede doen te zijn. Dylan van Baarle werd gisteren voor het eerst zijn carrière Nederlands kampioen.