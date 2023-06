Veerboten naar Ameland zwaar beschadigd door ondiepe vaargeul

Twee veerboten van en naar Ameland zijn afgelopen weekend zwaar beschadigd geraakt door de ondiepe vaargeulen. Dat zegt rederij Wagenborg. Een van de schepen raakte dusdanig beschadigd dat het tijdelijk uit de vaart is genomen voor reparaties.

Volgens een woordvoerder van de rederij is de schade ontstaan doordat de schepen met lage waterstand tegen de grond aankwamen. Vooral voor de schroef van het schip was dat een probleem, zegt de woordvoerder tegen Omrop Fryslân.

Door de oostenwind van de afgelopen dagen stond er minder water in de Waddenzee dan normaal. Directeur Ger van Langen van de rederij zegt dat de schepen daardoor langzamer moesten varen.

Normaal gesproken duurt de overtocht van Holwert naar Ameland zo'n drie kwartier. Als daar meer dan een half uur bij komt, is er volgens de rederij sprake van 'extreme vertraging'. Volgens gegevens van de website Marinetraffic was er gisteren een overtocht die één uur en 40 minuten duurde.

Dienstregeling komende dagen met één schip

De schade aan de boten is zo groot dat een van de schepen nu niet meer ingezet kan worden. Het schip is naar een werf gebracht voor reparatie. De woordvoerder verwacht dat de schade binnen enkele dagen gerepareerd is. De schade aan het andere schip hoeft niet meteen hersteld te worden en dat blijft dus gewoon varen.

Dat er de komende dagen tussen Ameland en Holwert een schip minder vaart, heeft geen gevolgen voor de dienstregeling, zegt Wagenborg. Bovendien worden de veerdiensten vanwege de ondiepe vaargeul de komende weken al ingeperkt, iets wat eerder al tot onrust heeft geleid bij bestuurders en bewoners van Ameland.

Directeur Van Langen zegt dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken. "We hebben iedere dag nog negen afvaarten, plus zeven keer de sneldienst. Wij laten niemand staan." De rederij verwacht dat er in de komende dagen geen extreme vertraging meer zal zijn. De wind is gedraaid. Dan staat er weer meer water in de Waddenzee.