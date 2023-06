Gedetineerde die celgenoot doodde zat naar eigen zeggen in psychose

De gedetineerde die in maart een celgenoot om het leven bracht in de gevangenis in Krimpen aan den IJssel, zegt dat hij door het slachtoffer werd aangevallen en daarna in een psychose moet zijn beland.

Vandaag diende in de rechtbank in Rotterdam een eerste zitting over het incident. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 30-jarige Abdel T. ervan dat hij medegedetineerde Nigel Hill heeft mishandeld en gewurgd.

T. was eerder veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf en tbs voor de dood van zijn huisgenoot. Hij was verslaafd en had een psychotische stoornis. Nabestaanden van Nigel Hill willen weten hoe het kan dat hij ondanks deze voorgeschiedenis bij iemand anders op cel is geplaatst. De Dienst Justitiële Inrichtingen doet daar zelf nog altijd onderzoek naar.

Vreemde uitlatingen

Vanwege zijn geestelijke gesteldheid was de verdachte lang niet in staat om verhoord te worden door de politie, vertelde zijn advocaat vandaag. Inmiddels heeft hij wel een verklaring afgelegd over wat er op cel zou zijn gebeurd.

Volgens de officier van justitie zegt T. dat hij door zijn celgenoot werd aangevallen en zich wilde verweren. Toen zou hij een psychose hebben gekregen en zich niets meer kunnen herinneren.

Het OM onderzoekt nog hoe zijn toestand was voor het incident. "De verdachte is de avond ervoor veel aan het bellen geweest en toen heeft hij vreemde uitlatingen gedaan", constateerde de officier.

Observatie

Wanneer Hill precies is gedood, is nog onduidelijk. Toen de celdeur 's ochtends werd geopend, is de verdachte kort zijn cel uit geweest. Daarna werd Hill gevonden. Volgens het OM is uitgesloten dat iemand anders hem om het leven heeft gebracht.

T. zit nu op een psychiatrische afdeling van de gevangenis in Vught. Binnenkort wordt hij geobserveerd in het Pieter Baan Centrum om zijn geestelijke toestand te bepalen.