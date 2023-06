Barcelona haalt Gündogan, die met Champions League afscheid neemt van City

De gewonnen Champions League-finale is de laatste wedstrijd van Ilkay Gündogan in het shirt van Manchester City geworden. De Duitse middenvelder gaat transfervrij naar FC Barcelona.

De 32-jarige Gündogan tekent tot de zomer van 2025 in Camp Nou. Barcelona heeft bovendien een optie voor een derde seizoen.

Uitpuilende prijzenkast

Gündogan speelde liefst zeven jaar bij Manchester City, dat in die periode vijf keer kampioen van de Premier League werd. Hij voetbalde in Engeland een uitpuilende prijzenkast bij elkaar.

Hij won namelijk ook twee keer de FA Cup, viermaal de League Cup en twee keer het Community Shield. De mooiste prijs van allemaal won Gündogan in zijn laatste wedstrijd in Engelse dienst. Als aanvoerder leidde hij zijn ploeg in de Champions League-finale in Istanbul langs Internazionale (1-0).

In zijn voorlaatste wedstrijd voor City speelde Gündogan een glansrol. Hij maakte twee fraaie treffers in de met 2-1 gewonnen FA Cup-finale tegen Manchester United.