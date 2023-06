Prinses Alexia 18 jaar, kan nu in geval van nood staatshoofd worden

Daarnaast is het gebruik dat de kinderen van het staatshoofd op hun 18de verjaardag worden benoemd tot Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Staatsrechtelijk heeft het feit dat Alexia 18 is geen directe gevolgen, zoals bij Amalia wel het geval was. Ook krijgt ze geen uitkering van het Rijk. Wel zal ze voor het eerst op Prinsjesdag haar opwachting maken. Ook deelt ze vanaf vandaag de onderscheidingsvlag die Amalia van Willem-Alexander cadeau kreeg toen ze 18 werd, een oranje vlag met een blauw kruis met daarop drie wapens: het Rijkswapen, de blauwe jachthoorn van het Huis Oranje en een rode burcht uit het wapen Zorreguieta.

Ze viert haar verjaardag met het hele gezin thuis in Den Haag op Paleis Huis ten Bosch. Koningin Máxima zei donderdag na afloop van het staatsbezoek aan België dat de verjaardag niet groots zou worden gevierd, omdat die op maandag valt, maar dat er in het weekend bij zou worden stilgestaan met familie en vrienden.

Prinses Alexia is 18 jaar geworden. Daarmee is ook de tweede dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima volwassen. Alexia is de tweede in de lijn van troonopvolging, na haar zus Amalia. Ze kan nu daadwerkelijk staatshoofd worden als haar vader en zus zouden wegvallen.

Alexia studeerde de afgelopen twee jaar in Wales aan het United World College of the Atlantic, in plaats van de laatste twee jaar gymnasium in Nederland. De examens zijn achter de rug, of ze is geslaagd, hoort ze begin volgende maand. Ook Willem-Alexander zat op de internationale kostschool in de kustplaats Llantwit Major. Het is een school met ongeveer 350 leerlingen en het diploma wordt wereldwijd erkend.

Wat Alexia na de zomer gaat doen, is nog niet bekend. Volgens koningshuisverslaggevers is ze gesignaleerd in studentenkringen in Groningen, mogelijk gaat ze daar studeren.