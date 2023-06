Transfer? Jakobsen bevestigt niets: 'Ik moet nog met Lefevere spreken'

Hij werd al een tijdje gelinkt aan andere ploegen, Fabio Jakobsen. De Nederlandse topsprinter zit in zijn laatste contractjaar bij Soudal-QuickStep en zou, als de geruchten kloppen, peinzen over een vertrek. Aan die geruchten leek ook weer een einde te komen, want een overgang naar het Nederlandse Team DSM-Firmenich zou een feit zijn, zo verscheen in de media. Maar de 26-jarige Jakobsen zelf mag én kan niets bevestigen. Geruchten "Het is iets wat in en na de Tour de France pas beslist wordt", aldus de Europees kampioen zondag vlak voor het NK in Limburg. "Ik denk dat het voor mij ook eerst belangrijk is om te presteren in de Tour en dan een goede keuze te maken. Ik weet dat de geruchten snel rondgaan, maar er is in principe nog niets om te bevestigen."

Kan ik wel samen met Remco Evenepoel en Tim Merlier in één ploeg functioneren? Fabio Jakobsen denkt hardop na

Volgens de regels in het wielrennen mogen transfers voor het volgende seizoen pas vanaf 1 augustus bekend worden gemaakt. Daarom is het logisch, mocht er überhaupt al iets zijn om bekend te maken, dat Jakobsen er nu niets over zegt. Hij is evenwel verbaasd over de berichten dat een overgang naar de ploeg van Iwan Spekenbrink al rond zou zijn. "Ik ben toch altijd benieuwd naar alle bronnen die dat de wereld in brengen. Ze blijven allemaal anoniem." Tweede familie Hij ontkent niet dat hij nadenkt over een vertrek. "Ja natuurlijk. Ik ben einde contract. De vraag is of ik bij Soudal-QuickStep kan blijven. Ik zit al zes jaar bij deze ploeg, het is bijna mijn tweede familie. Dus het zal zeker niet makkelijk zijn om een keuze te maken. Er zijn een aantal opties."

Waarschijnlijk zal Soudal-QuickStep volgend jaar met Remco Evenepoel een gooi gaan doen naar de gele trui in de Tour de France. Het is daarom onzeker of er dan in de Belgische formatie tijdens de Tour plek is voor een sprinter. "Je wil presteren, je wil sportief alles eruit halen. Dus dan is de vraag: kun je samen met Remco Evenepoel en Tim Merlier in één ploeg functioneren? Kun je twee sprinttreinen maken én een klassementstrein?", vraagt Jakobsen, die sinds zijn zware val in Polen in augustus 2020 alweer 25 zeges boekte, zich hardop af. "Maar goed, het zal de komende weken echt wel duidelijk worden. Ik moet Lefevere ook nog spreken in de Tour", verwijst hij naar zijn huidige baas bij QuickStep. "Het draait eerst om winnen in de Tour." Over zijn vorm is hij tenslotte positief: "De lijn is stijgende, de conditie groeit. Dat is ook de bedoeling, met drie weken Frankrijk die eraan komen." Vorig jaar won Jakobsen de tweede etappe in de Tour en reed hij de ronde uit. De Tour de France begint zaterdag met een eerste etappe rond het Spaanse Bilbao.