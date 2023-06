Wekdienst 26/6: Rapport Rekenkamer over klimaatdoelen 2030 • Uitreiking Rinus Michels Awards

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Hoe staat het ervoor met de Europese klimaat- en energiedoelen van 2030? De Europese rekenkamer komt met een rapport over of de doelen van de EU wel gehaald gaan worden. In 2030 moeten er 55 procent minder broeikasgassen uitgestoten worden dan in 1990.

Prinses Alexia, de tweede dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, is jarig en wordt 18 jaar. De prinses viert haar verjaardag in ieder geval in het bijzijn van haar peetouders en grootmoeder, prinses Beatrix. Tot voor kort studeerde Alexia in Wales, begin juli hoort de prinses of ze is geslaagd.

Op Sportcentrum Papendal wordt de jaarlijkse Rinus Michels Award uitgereikt, de prijs voor beste trainer in de eredivisie van afgelopen seizoen. Feyenoordtrainer Arne Slot won de prijs vorig jaar, maar maakt als kampioen van de eredivisie ook dit jaar weer grote kans.

Museum Hermitage in Amsterdam, dat vorig jaar vanwege de oorlog in Oekraïne alle banden verbrak met het hoofdmuseum in Sint-Petersburg, presenteert de nieuwe koers.

Wat heb je gemist?

Nederland is fors gedaald op de internationale ranglijst voor de naleving van kinderrechten. Uit de nieuwste KidsRights-index blijkt dat Nederland nu op plek 20 staat, terwijl ons land vorig jaar nog op vier stond. Volgens de organisatie achter de ranglijst komt dat door de slechte scores van Nederland op de gebieden 'gezondheid' en 'gunstig klimaat voor de rechten van het kind'.

Volgens KidsRights maakt Nederland zich schuldig aan de schending van fundamentele kinderrechten, met name op het gebied van jeugdzorg en jeugdbescherming. "Kinderen die in de problemen zitten moeten heel lang wachten tot ze geholpen worden", zegt Marc Dullaert van KidsRights, die de situatie "om je te schamen" vindt. "Als kinderen beschermd moeten worden is er vaak te weinig of geen hulp. Bovendien: het maakt ook uit in welke stad of dorp je woont."

De gemeenten zijn sinds de zogeheten decentralisatie in 2015 verantwoordelijk geworden voor jeugdzorg. Mede daardoor gaat het volgens Dullaert mis. "Er mag geen verschil zijn of je nou in Urk woont of Hengelo of Vlissingen. Overal moet de zorg voor kinderen hetzelfde zijn. Wij denken dat de pijn zit bij hoe we het in Nederland organiseren." Volgens Dullaert wordt er in Nederland ook te veel op de korte termijn gedacht.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Nu de zomervakantie in aantocht is doemt voor eigenaars van elektrische auto's ook de 'laadpaalstress' weer op. Want staan er wel genoeg laadpalen op de route? Vorig jaar bleken veel mensen toch een andere auto te huren of lenen. Dit jaar is er goed nieuws: volgens de Europese vereniging van laadpaalaanbieders zijn er in de hele EU zo'n 44 procent aan laadpunten bij gekomen.