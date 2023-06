Nederland daalt verder op kinderrechten-ranglijst, 'om je te schamen'

Nederland is fors gedaald op de internationale ranglijst voor de naleving van kinderrechten. Uit de nieuwste KidsRights-index blijkt dat Nederland nu op plek 20 staat, terwijl ons land vorig jaar nog op vier stond. Volgens de organisatie achter de ranglijst komt dat door de slechte scores van Nederland op de gebieden 'gezondheid' en 'gunstig klimaat voor de rechten van het kind'.

Volgens KidsRights maakt Nederland zich schuldig aan de schending van fundamentele kinderrechten, met name op het gebied van jeugdzorg en jeugdbescherming. "Kinderen die in de problemen zitten moeten heel lang wachten tot ze geholpen worden", zegt Marc Dullaert van KidsRights, die de situatie "om je te schamen" vindt. "Als kinderen beschermd moeten worden is er vaak te weinig of geen hulp. Bovendien: het maakt ook uit in welke stad of dorp je woont."

De gemeenten zijn sinds de zogeheten decentralisatie in 2015 verantwoordelijk geworden voor jeugdzorg. Mede daardoor gaat het volgens Dullaert mis. "Er mag geen verschil zijn of je nou in Urk woont of Hengelo of Vlissingen. Overal moet de zorg voor kinderen hetzelfde zijn. Wij denken dat de pijn zit bij hoe we het in Nederland organiseren." Volgens Dullaert wordt er in Nederland ook te veel op de korte termijn gedacht.

De meest kwetsbare groepen zijn daardoor het slachtoffer, zegt KidsRights. Dat zijn kinderen die afhankelijk zijn van de jeugdzorg en de jeugdbescherming. Ook groeien steeds meer kinderen op in armoede en leven er ook veel kinderen in asielzoekerscentra, die volgens Dullaert te weinig onderwijs, zorg en bescherming krijgen. "Dat zijn drie groepen die heel kwetsbaar zijn. Wij slagen er niet in om voldoende zorg en voldoende bescherming voor deze kinderen die het zo hard nodig hebben te organiseren."

'Maak Rijk weer verantwoordelijk'

Dullaert zegt dat Nederland een fantastisch land is "als je gezond bent en als je ouders genoeg verdienen". "Maar zodra het wat minder goed met je gaat, wordt het toch problematisch." De Kidsrights-voorzitter pleit ervoor om meer geld beschikbaar te stellen voor kinderen. Verder wil hij dat de Rijksoverheid weer verantwoordelijk wordt voor jeugdzorg, in plaats van de gemeenten. "De zorg en bescherming voor kinderen moet overal hetzelfde zijn. De verschillen zijn te groot en dat moet stoppen."

Er is volgens Dullaert, die in het verleden Kinderombudsman was, geld genoeg om de problemen op te lossen, maar veel vertrouwen erin heeft hij niet. "Er zijn nu nieuwe plannen, maar het zijn heel veel mooie woorden. Wederom zie ik dat we afhankelijk zijn gemeentes en zij krijgen de ruimte om opnieuw het wiel uit te vinden. Ik denk dat we moeten stoppen met het wiel opnieuw uit te vinden."

Zweden bovenaan

Internationaal voert Zweden de ranglijst aan, gevolgd door Finland, IJsland, Luxemburg, Griekenland en Duitsland. Volgens Dullaert is er in die landen meer geld voor kinderen beschikbaar, worden er veel meer plannen voor lange termijn gemaakt en is de zorg veel kwetsbare kinderen daar beter georganiseerd. Onderaan de ranglijst staan Sierra Leone, de Centraal Afrikaanse Republiek, Afghanistan, Zuid-Sudan en Tsjaad.

Volgens KidsRights is de situatie voor kinderen wereldwijd niet goed: naar verwachting zal een op de vier kinderen wereldwijd dit jaar onder de armoedegrens leven als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dat komt door de wereldwijde stijging van de kosten van energie en voedsel. Ook zegt KidsRights dat er in veel landen "een alarmerende stijging" is waargenomen van kinderarbeid.

Er zijn al jaren problemen in de jeugdzorg. Vorige maand maakten we daar deze uitlegvideo over: