Elton John neemt op Glastonbury afscheid van Brits publiek: 'Emotionele avond'

Elton John heeft op Glastonbury afscheid genomen van zijn Britse publiek. De slotact van het festival was officieel de laatste keer dat de 76-jarige zanger op Britse bodem optrad voor een groot publiek.

"Ik kan maar beter goed spelen en jullie vermaken", zei hij in het begin tegen de mensenmassa voor het podium. Hij noemde het een emotionele avond.

Het was voor John de eerste keer dat hij het grootste openluchtmuziekfestival van Groot-Brittannië aandeed. "Nooit gedacht dat ik hier ooit zou spelen, maar daar ben ik dan."

Kort daarvoor was hij enigszins stram in een gouden pak naar zijn piano gelopen om af te trappen met een energieke cover van Pinball Wizard van The Who. Daarna volgden eigen hits als The Bitch is Back, Benny and the Jets, Candle in the Wind, met filmbeelden van Marilyn Monroe op de achtergrond.

Verrassingsacts

John had voor de show van twee uur meerdere verrassingsacts aangekondigd. Hij zei vooral jong talent naast zich op het podium te willen, zoals de Amerikaanse Stephen Sanchez, met wie hij diens nummer Until I Found You speelde. Met Killers-voorman Brandon Flowers zong het kort daarna Tiny Dancer.

Dua Lipa, de Britse-Albanese zangeres met wie John de hit Cold Heart maakte, was er niet bij. De zanger spoorde het publiek aan om haar delen van de tekst hard mee te zingen.

De eerste fans stonden zondagochtend om 04.00 uur al vooraan bij het podium te wachten om het beste plekje te kunnen krijgen. Veel bezoekers waren uitgedost in de flamboyante style van de zanger, met overdreven brillen, veren of lovertjes. De zanger zei dat hij alle moeite zeer op prijs stelde.

Ruim 300 shows

John is al sinds september 2018 bezig met zijn afscheidstournee, Farewell Yellow Brick Road. Onder de ruim 300 shows wereldwijd waren een maandenlange Amerikaanse etappe, negen optredens in de Londense O2 en concerten in Arnhem en Amsterdam.

Na vanavond heeft Elton John nog zeven optredens gepland staan, met als afsluiting een concert in Stockholm begin volgende maand. Ruim vijf miljoen mensen hebben dan de kans gehad afscheid te nemen van de zanger.