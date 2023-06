Gravenberch geniet van speeltijd bij EK: 'Kan weer laten zien wie Ryan is'

Na een seizoen met in totaal slechts 938 speelminuten voor Bayern München ging niemand liever met Jong Oranje naar het EK onder 21 jaar dan Ryan Gravenberch. "Ik heb niet getwijfeld", zegt de elfvoudig international van het grote Oranje vanuit Georgië. "Het is goed hier te zijn. Ik kan mezelf weer laten zien, laten zien wie Ryan is."

Twee keer negentig minuten kreeg Gravenberch van bondscoach Erwin van de Looi in de eerste groepsduels met België (0-0) en Portugal (1-1). Na een wisselend optreden tegen de Belgen was de 21-jarige middenvelder volgens NOS-analist Ibrahim Afellay tegen Portugal de uitblinker, met als hoogtepunt een splijtende pass op Brian Brobbey.

"Deze bal is gewoon uitzonderlijk", stelde Afellay. "Dit is wat hem uitzonderlijk maakt. Dit is niet eens een kans. Uit het niets creëert hij dit en scheurt hij de linies open. Brobbey komt niet goed uit, maar het is hem vergeven door zijn goal."