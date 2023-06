Passagier schiet Uberrijder dood bij vermeende ontvoering VS

Een Amerikaanse vrouw is aangehouden voor moord omdat ze haar Uberrijder tijdens een rit door het hoofd schoot. Ze verdacht de man er onterecht van dat hij haar naar Mexico wilde ontvoeren.

De 48-jarige vrouw uit Kentucky had een Uber besteld in de grensplaats El Paso, waar ze haar vriend bezocht. Omdat ze onderweg borden voor het Mexicaanse Ciudad Juárez langs de weg zag staan, vreesde ze dat de chauffeur haar de grens over wilde smokkelen. Ciudad Juárez ligt tegen El Paso aan de andere kant van de grens.

De vrouw schoot met een pistool uit haar handtas de 52-jarige bestuurder in zijn hoofd. De auto kwam daarna tegen de vangrail tot stilstand. De man overleed enkele dagen later in het ziekenhuis.

Geen grensovergang in de buurt

Toen de vrouw haar verhaal tegen de politie vertelde, verzekerden agenten haar dat er geen sprake was geweest van een ontvoering. De Uberrijder volgde de juiste route naar het adres dat de vrouw had opgegeven. De auto was ook niet in de buurt van een grensovergang.

De familie van het slachtoffer is een inzamelingactie begonnen om de weggevallen inkomsten van de chauffeur te compenseren. Uber zegt in contact te staan met zijn nabestaanden. "We zijn geschokt door de actie van de passagier", aldus een woordvoerder.