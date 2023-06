China's groene muur krijgt vorm, oprukken woestijn halt toegeroepen

Veel is het nog niet, de grassprieten en struiken waar het vee van Mengke Dalai van graast. Maar dat er weer wat groen kleurt in het zand van de Kubuqiwoestijn is vooruitgang. "Daar waar je bomen en groen ziet, was vroeger allemaal zand", zegt hij. "Dat is nu verleden tijd. Het grasland schuift op en wint aan terrein op de woestijn."

Menselijke activiteiten en overbegrazing waren in de afgelopen decennia veruit de belangrijkste redenen van de verwoestijning. Dat, in combinatie met lucratieve houtkap, maakte dat begroeiing goeddeels was verdwenen uit de Kubuqiwoestijn in het noorden van China.

Volgens de autoriteiten was in 2002 nog slechts 0,8 procent van het landoppervlak bedekt met bomen. In 2020 zou dat zijn opgekrikt tot 15,4 procent, al zijn die cijfers moeilijk te controleren. Woestijnen beslaan ruim een kwart van het Chinese landoppervlak.

Groen in opmars

Alleen de Kubuqiwoestijn al, de op zes na grootste woestijn in China, is half zo groot als Nederland. Door de autoriteiten wordt hij beschreven als een liggende, gele draak. Op satellietbeelden is te zien dat de gele draak aan de randjes langzaamaan groener begint te zien. Ook in andere woestijnen, zoals de Gobi en de Taklamakan in de westelijke regio Xinjiang, is het groen in opmars.

Van een afstandje klinkt het alsof de cirkelzagen van weleer nog niet zijn verdwenen. Maar wie dichterbij komt ziet medewerkers in de weer met grondboren op benzine. "Daarmee kunnen we sneller graven en planten", legt een van de medewerkers uit, terwijl zijn collega met een stok checkt of het gat diep genoeg is. De geplante bomen worden handmatig besproeid.