Vier titels Schmidt op finaledag NK turnen, Deurloo 'blij' met rentree

Turner Casimir Schmidt heeft op de finaledag van de NK in Ahoy Rotterdam vier titels gepakt. Schmidt veroverde zaterdag al de Nederlandse meerkamptitel. Zondag turnde hij naar goud op vloer (met een score van 13,433), voltige (13,400), ringen (14,350) en brug (14,000).

Bij de vrouwen pakte meerkampkampioene Naomi Visser twee keer goud. Ze was de beste op brug (14,000) en vloer (13,350).

Geen medaille Deurloo bij rentree

Bart Deurloo, die in Ahoy zijn rentree maakte in wedstrijdverband en die zich zaterdag met 14,050 als eerste had geplaatst voor de rekfinale, slaagde er aan dat toestel niet in om een medaille te veroveren.

De winnaar van het brons op de meerkamp ging onderuit bij de Kolman-Kovacscombinatie, kwam niet verder dan 12,850 en werd vijfde. Wel greep hij zilver op voltige.