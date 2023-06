Griekse premier Mitsotakis op winst bij parlementsverkiezingen

De zittende Griekse premier Mitsotakis lijkt als de grote winnaar uit de bus te komen bij de parlementsverkiezingen. Volgens een exitpoll heeft zijn centrumrechtse partij Nieuwe Democratie 40 tot 44 procent van de stemmen gekregen, veel meer dan zijn linkse tegenstanders van Syriza. Die partij haalde 16 tot 19 procent. Daarmee lijkt de conservatieve leider verzekerd van een tweede termijn als premier.

Het tellen van de stemmen is nog steeds in volle gang, maar met ongeveer een kwart van de stemmen geteld lijkt het er inderdaad op dat Mitsotakis zich geen zorgen hoeft te maken.

Vijf weken geleden gingen de Grieken ook al naar de stembus, en kwam Mitsotakis ook al als winnaar uit de bus. Hij haalde toen alleen niet de absolute meerderheid die hij nodig zei te hebben voor zijn "ambitieuze hervormingen", waarop hij een tweede stembusgang aankondigde. Bij die tweede verkiezing kon de winnende partij vanwege een wetswijziging tot 50 bonuszetels veroveren in het 300 zetels tellende parlement.

Zeemansgraf

De verkiezingen zijn minder dan twee weken na de ramp met het migrantenschip voor de Griekse kust, waarbij 300 tot 650 mensen verdronken. Sinds die ramp klinkt er felle kritiek op de Griekse kustwacht, die te weinig zou hebben gedaan. Mitsotakis, die staat voor een strikt migratiebeleid dat bij mensenrechtenrechtenorganisaties zorgen wekt, hekelde die kritiek en legde de schuld bij mensenhandelaren.

Ook de leider van Syriza Tsipras, de oud-premier van wie Mitsotakis in 2019 het stokje overnam, heeft vraagtekens gezet bij het optreden van de Griekse kustwacht. Hij had kritiek op het hele Europese migratiebeleid, dat de Middellandse Zee volgens hem in groot zeemansgraf heeft veranderd.

Naast de bootramp zagen de Grieken zich recentelijk geconfronteerd met een ernstig treinongeluk waarbij tientallen doden vielen. De ramp leidde tot grote woede onder de Griekse bevolking. Er werd massaal gestaakt en er braken rellen uit. Hoewel een deel van de woede na de trein- en de bootramp zich richtte op de Griekse politiek, lijkt de Griekse kiezer Mitsotakis en Nieuwe Democratie er niet om af te straffen.

PASOK

Voor het linkse Syriza is de uitslag van de parlementsverkiezingen pijnlijk. Alexis Tsipras, die tien jaar geleden samen met financiënminister en Europese enfant terrible Yannis Varoufakis nog een van de boegbeelden was van de Griekse linkse politiek, voelt nu de hete adem van de sociaaldemocratische partij PASOK. Die partij haalde 11 tot 13 procent van de stemmen, en komt daarmee als derde uit de bus.