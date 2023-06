Nipt verlies Nederlandse volleyballers tegen Servië na weer een vijfsetter

In de eerste set liet Nimir Abdelaziz zijn grote klasse zien. Met zes uitstekende services maakte hij het verschil door een 10-12 achterstand bijna eigenhandig om te zetten in een 16-12 voorsprong. Op setpoint noteerde de 31-jarige Hagenaar zijn vijfde ace. In de tweede moest hij echter naar de kant. De pijn in zijn verweerde knieën werd te groot.

Domper

Het uitvallen van de sterspeler was een domper voor Oranje, maar in set drie knokte het aan de hand van Bennie Tuinstra knap terug. In de loeispannende vierde set kreeg Oranje, dat ook Fabian Plak geblesseerd zag uitvallen, op 29-28 en 30-29 zelfs twee matchpoints, maar het mocht niet zo zijn: op het negende setpoint dwong Servië een beslissende vijfde set af.

Daarin ging het lang gelijk op, totdat halverwege enkele foutjes Nederland, dat eerder in de week ook al in vijf sets verloor van Polen maar Iran juist klopte in zo'n lange pot, op achterstand zetten. Servië profiteerde dankbaar en denderde meedogenloos naar de overwinning.

Maarten van Garderen was goed voor zestien punten, Wouter ter Maat, die Abdelaziz was komen aflossen, nam er dertien voor zijn rekening.