Alcaraz bescheiden na eerste grastitel: 'Want Djokovic komt naar Wimbledon'

"Wat betreft de kansenverhoudingen verandert er weinig, want Novak komt naar Wimbledon", wilde Alcaraz zichzelf niet in de favorietenrol drukken op het heilige gras. "Maar uiteraard, het heroveren van de eerste plaats op de wereldranglijst geeft veel vertrouwen richting Wimbledon."

Alcaraz greep op Queen's (het was zijn derde ATP-toernooi ooit op gras) zijn vijfde titel van het jaar en de elfde toernooizege uit zijn loopbaan (veertien finales).

Boeblik wint in Halle

Aleksandr Boeblik was in het Duitse Halle de beste. De 26-jarige Kazach klopte in de finale de als derde geplaatste Andrej Roeblev met 6-3, 3-6, 6-3. De Rus was in de kwartfinales nog in drie sets te sterk voor Tallon Griekspoor.

De ongeplaatste Boeblik, die op weg naar de finale ook te sterk was voor Borna Coric, Jannik Sinner en Alexander Zverev, stond zeven keer eerder in een ATP-finale. Alleen vorig jaar in Montpellier pakte hij de hoofdprijs.