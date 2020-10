Eredivisiewedstrijd RKC-PEC Zwolle geschrapt vanwege coronabesmettingen

De eredivisiewedstrijd RKC Waalwijk - PEC Zwolle gaat zaterdagavond niet door. Bij RKC Waalwijk is de afgelopen 24 uur bij vier spelers en twee stafleden het coronavirus vastgesteld.

Acht spelers zijn inmiddels in quarantaine. Dat aantal kan nog oplopen na verder bron- en contactonderzoek. Het is de eerste keer dat een wedstrijd in de eredivisie wegens coronabesmettingen wordt geschrapt.