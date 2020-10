Directeur na corona-uitbraak bij RKC: 'Hoop dat we erger voorkomen'

RKC-directeur Van Mosselveld: 'We hopen met afgelasting erger te voorkomen' - NOS

De eredivisiewedstrijd RKC Waalwijk - PEC Zwolle gaat zaterdagavond niet door. Bij RKC Waalwijk is de afgelopen 24 uur bij vier spelers en twee stafleden het coronavirus vastgesteld.

Acht spelers zijn inmiddels in quarantaine. Dat aantal kan nog oplopen na verder bron- en contactonderzoek. Het is de eerste keer dat een wedstrijd in de eredivisie wegens coronabesmettingen wordt geschrapt.

De selectie en staf van RKC Waalwijk werd donderdag getest conform de protocollen van de KNVB. "Daar kwamen drie positieve tests uit. Vrijdag had een aantal jongens op vrijdag klachten. Die zijn opnieuw getest. Ook was bij twee spelers de testuitslag onduidelijk. ook die hebben we opnieuw getest", legt directeur Frank van Mosselveld de gebeurtenissen van de afgelopen dagen uit.

Alarmbellen

Zaterdagochtend gingen de alarmbellen bij Van Mosselveld al vroeg af toen er opnieuw positieve tests waren. "Toen heb ik mijn verantwoordelijkheid genomen en overleg gevoerd met de clubarts en de bondsarts van de KNVB wat doen. Ik hoop en denk dat we de juiste beslissing hebben genomen."