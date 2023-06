Luiten laat in München op laatste holes toernooizege glippen, wel tweede plaats

Joost Luiten was in München dicht bij zijn eerste toernooizege sinds 2018, maar moest de winst bij het BMW International Open in de slotronde aan de Zuid-Afrikaan Thriston Lawrence laten.

Ondanks een mindere laatste ronde was Luiten tot op de laatste holes in de race om een einde te maken aan een periode van vijf jaar zonder zege op de DP World Tour, voorheen de European Tour. In 2018 was hij in Oman voor het laatst succesvol en eerder won hij in Maleisië (2011), Oostenrijk (2013), Wales (2014) en bij het KLM Open (2013 en 2016).

Spannende ontknoping

Op de zeventiende de hole in München ging het mis. Lawrence maakte een birdie (twee slagen onder het baangemiddelde) en kwam zo op gelijke hoogte. Luiten miste vervolgens een korte putt en stond voor het eerst niet meer aan kop op de slotdag. Hij kon de schade niet meer repareren en was zichtbaar aangeslagen.

Op de achttiende hole was Luiten dicht bij een birdie, wat hem een gedeelde eerste plaats had opgeleverd en daarmee een play-off om de winst. De bal bleef echter enkele centimeters verwijderd van de hole. Daarmee kon de 26-jarige Lawrence de felicitaties in ontvangst nemen voor zijn vierde toernooiwinst.