Dode bij Britse balloncrash: 'Een vreselijke gil en toen stilte'

In Engeland is iemand om het leven gekomen bij een ballonongeluk. De heteluchtballon vatte door nog onbekende oorzaak vlam en stortte neer.

Het ongeluk gebeurde vanmorgen vroeg in de buurt van de stad Worcester. Er waren op dat moment vanwege het rustige weer meerdere ballonen in de lucht. Er was afgelopen week een ballonfestival in de stad, maar volgens de organisatoren houdt het ongeluk daar geen verband mee.

"Er was ineens een flits en een vuurbal schoot uit een blauwe ballon. Die stortte als een steen naar de grond", omschrijft een getuige het ongeluk in de Britse pers. "Mijn vrouw hoorde een vreselijke gil en toen stilte."

De politie is een onderzoek begonnen naar wat er precies is misgegaan.