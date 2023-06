Vier seconden voor tijd pakken Oranje-hockeyers winst op B-land Nieuw-Zeeland

De Nederlandse hockeyers hebben in Amsterdam met pijn en moeite het al gedegradeerde Nieuw-Zeeland verslagen in de Pro League. Justen Blok bezorgde het moeizaam spelende Oranje vier seconden voor tijd de overwinning: 3-2.

Nederland speelde zaterdag met 1-1 gelijk tegen Duitsland en leek zondag in het Wagener Stadion opnieuw niet te gaan winnen.

Nieuw-Zeeland, dat de laatste drie duels met Oranje kansloos verloor (doelsaldo 0-19) en als enige nog geen zege in de Pro League heeft, stond na een half uur verrassend met 2-0 voor door twee rake strafcorners van verdediger Kane Elliot Mark Russell.

Oranje slaat alsnog toe

Het tegenoffensief van Oranje, dat via Blok (tip in) wel wat terugdeed, kwam pas laat op gang. Twee minuten voor tijd maakte Jasper Brinkman met fortuin uit een strafcorner gelijk, nadat zijn inzet van richting was veranderd.