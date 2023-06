Geen Nederlands BMX-succes op tweede wereldbekerdag op Papendal

De tweede dag van het wereldbekerweekend BMX op Papendal heeft geen Nederlands succes gebracht. De mannen noch de vrouwen slaagden erin zich naar het podium te fietsen.

Zaterdag mochten de zussen Laura en Merel Smulders nog zilver en brons ophalen na de door de Australische Saya Sakakibara gewonnen finale. Een dag later bleef Laura Smulders, die nog op de weg terug is van een knieblessure, met een zesde plaats achter in de halve eindstrijd. Ook Manon Veenstra strandde in die fase van het toernooi.

Merel Smulders haalde wel de laatste acht, maar kon zich niet opnieuw in de strijd om de medailles mengen en kwam als zesde over de streep.

Vooraan onderstreepte Beth Shriever haar voortreffelijke vorm. De olympisch kampioene was begin juni bij het openingsweekeinde van het wereldbekerseizoen al twee keer de beste geweest in Turkije en greep in de tweede finale op Papendal opnieuw de zege. Achter de Britse pakten Sakakibara en de Amerikaanse Alise Willoughby de kruimels mee.

Fransen domineren

Stonden er bij de vrouwen acht verschillende nationaliteiten aan de start, bij de mannen was in de finale zowel Nederland als Frankrijk met drie man van de partij. De Fransen wisten dat beter uit te buiten dan de thuisrijders.

Niek Kimmann, de belangrijkste Oranje-troef, ging vanaf zijn geliefde plek acht prima van start, maar zag al in de eerste bocht drie man onder hem door flitsen. Onder hen Joris Daudet en Sylvain André, die in die volgorde de finish haalden. De Colombiaan Mateo Carbona Garcia verraste met een derde plaats, net voor Kimmann.

Het 19-jarige talent Yaimio Brink werd zesde en routiner Dave van der Burg eindigde na een mislukte start als achtste.