Nederlandse Solange Dekker wint grootste missverkiezing voor trans vrouwen

De Nederlandse Solange Dekker is in Thailand gekroond tot Miss International Queen 2023. Ze won de grootste missverkiezing voor trans vrouwen voor Qatrisha Zairyah uit Singapore en Melony Munro uit de Verenigde Staten. Aan de missverkiezing deden 22 trans vrouwen mee.

Dekker is de eerste Nederlandse winnaar. In haar eerste reactie zei ze dat ze de wereld wilde laten zien dat je altijd in jezelf moet blijven geloven. "Want jij bent de held van je eigen verhaal." Ook riep ze op tot naastenliefde.

Na de winst kreeg Dekker een sjerp omgehangen door de winnaar van vorig jaar, Fuschia Anne Ravena uit de Filipijnen. Die kroonde Dekker vervolgens tot Miss Internationaal Queen 2023.

De missverkiezing voor trans vrouwen wordt sinds 2004 gehouden in de Thaise badplaats Pattaya. Doel is de acceptatie van trans vrouwen te bevorderen. Tot nu toe kwamen de misses veelal uit Zuidoost-Azië en Noord- en Midden-Amerika.