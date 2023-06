Man die prominente Twitteraccounts hackte krijgt vijf jaar cel

Er werd in totaal omgerekend 100.000 euro overgemaakt naar de oplichters. Dat geld werd direct weggesluisd.

De hackers kregen toegang tot de accounts door medewerkers van Twitter op te bellen. Het lukte ze om die te overtuigen om hun inloggegevens te delen. Daarmee konden de hackers binnenkomen in interne systemen van het sociale medium.

Behalve deze man zijn de afgelopen jaren een Brit en twee Amerikanen aangeklaagd voor de bitcoin-scam.

Meerdere misdrijven

De nu veroordeelde Brit werd twee jaar geleden opgepakt in Spanje in verband met de hacks. In april werd hij uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

Hij bekende schuld aan het hacken en erkende ook dat hij 794.000 dollar in cryptomunten van een New Yorks cryptobedrijf had gestolen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie maakte bekend dat de man ook andere misdrijven heeft toegegeven, waaronder het verkrijgen van toegang tot een prominent TikTok-account en het stalken van een minderjarige.