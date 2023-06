Met Mäder in gedachten is Poels net op tijd in vorm voor tiende Tour

Daar bewees hij met een negende plaats in het eindklassement voldoende in vorm te zijn voor de Tour.

Drie weken gelden twijfelde Poels nog over zijn Tourdeelname, toen hij ziek werd op hoogtestage en moest passen voor het Critérium du Dauphiné. De in Monaco woonachtige Limburger was net op tijd hersteld om zijn rentree te maken in de Ronde van Slovenië.

Wout Poels begint zaterdag in Bilbao aan zijn tiende Ronde van Frankrijk. De 35-jarige klimmer, die twee jaar terug bij zijn laatste deelname tweede in het bergklassement werd, is door zijn team Bahrain Victorious geselecteerd.

Poels debuteerde in 2011 in de Tour namens Vacansoleil, maar moest opgeven. Een jaar later later was dat opnieuw zijn lot, dit keer na een zware valpartij in de zesde etappe waarbij hij onder meer een scheur in zijn milt opliep.

In 2015, 2016, 2018 en 2019 droeg hij een belangrijk steentje bij aan de Tourzeges van Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal.

In gedachten bij Mäder

Poels zal vooral zijn twee Baskische kopmannen moeten ondersteunen in de bergen. Mikel Landa, zowel in 2017 als 2020 vierde in het eindklassement, is de kopman van de formatie. Met diens landgenoot Pello Bilbao heeft de ploeg ook nog een tweede troef voor een goede eindklassering.

Oorspronkelijk zou de Zwitser Gino Mäder ook in de Tour starten voor Bahrain. Mäder overleed vorige week na een valpartij in een afdaling bij de Ronde van Zwitserland.