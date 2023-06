Stenen door de ruit gegooid bij woning van nieuwe burgemeester Drimmelen

Bij de woning van de burgemeester van de gemeente Drimmelen is vannacht een stoeptegel door de ruit gegooid. De burgemeester spreekt van een trieste actie en heeft aangifte gedaan.

Boy Scholtze is sinds december burgemeester van de Brabantse gemeente. Met 32 jaar is hij momenteel de jongste burgervader van Nederland. Hij en zijn man woonden net drie dagen in de woning waar de stenen naar binnen zijn gegooid.

Na het incident schreef Scholtze op Facebook dat hij liever een ander welkom had gehad. "Een bosje bloemen of kaartje als welkom in de gemeente had ik eerlijk gezegd meer op prijs gesteld." Op sociale media komen vele steunbetuigingen binnen van inwoners van de gemeente.

'Dit moeten we niet normaal gaan vinden'

De burgemeester vertelt aan Omroep Brabant dat er vannacht twee stenen zijn gegooid. Een daarvan is door de ruit gegaan en heeft veel schade aangericht in de woonkamer. "Het is vooral materiele schade. Er liggen overal glasscherven. Maar we waren nog vol bezig met het uitpakken, dus wat dat betreft hadden we misschien een beetje geluk", zegt Scholtze.

Het was vooral schrikken, vertelt hij. "Heel vervelend. Ik heb er ook geen verklaring voor, behalve dat ik het ontzettend triest vind dat dit op deze manier gebeurt. Volgens mij ben ik heel open en benaderbaar, dus laten we gewoon in gesprek blijven als je het ergens niet mee eens bent. Vernielen is zo onnodig en zinloos. Wat dat betreft heb ik er geen woorden voor."

De burgemeester heeft aangifte gedaan en de politie is bezig met een onderzoek. In de tussentijd worden er maatregelen genomen bij zijn huis. "Wat die zijn, kan ik verder niet zeggen. Maar dit bewijst voor mij wel dat we echt iets te doen hebben met z'n allen, in deze verhardende samenleving. Dit moeten we niet normaal gaan vinden."