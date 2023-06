Oranjevoetbalsters winnen veelbesproken oefenduel met jongensteam De Volewijckers

Het Nederlands elftal heeft in de voorbereiding voor het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland een oefenduel met een jongensteam van De Volewijckers gewonnen. De ploeg van bondscoach Andries Jonker won in Zeist met 2-1 van het Amsterdamse amateurteam.

Esmee Brugts (1-0) en Daniëlle van de Donk (2-1) zorgden voor de goals van Oranje. Ivar Wijna maakte tussendoor de 1-1 het onder 18-team van De Volewijckers. De gehele Oranjeselectie heeft speelminuten gemaakt, zo meldt de voetbalbond KNVB.

Vrees voor imagoschade

Er was vooraf wat ophef over de wedstrijd, omdat de KNVB volgens Jonker voor "imagoschade" vreesde van het vrouwenvoetbal bij een eventuele grote zege voor het jongensteam. De KNVB besloot daarop dat de wedstrijd achter gesloten deuren moest plaatsvinden.