Oranje wint 'geheim' duel van jongensteam, geen WK voor Van Es en Hoekstra

Het Nederlands vrouwenelftal heeft in de voorbereiding op het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland een oefenwedstrijd tegen een jongensteam van De Volewijckers gewonnen. De ploeg van bondscoach Andries Jonker was in Zeist met 2-1 te sterk voor het Amsterdamse amateurteam.

Er was vooraf wat ophef over de wedstrijd, omdat de voetbalbond volgens Jonker voor "imagoschade" vreesde van het vrouwenvoetbal bij een eventuele grote zege voor het jongensteam. De KNVB besloot daarop dat de wedstrijd achter gesloten deuren moest plaatsvinden.

Geen WK voor Van Es en Hoekstra

Na de wedstrijd maakte de KNVB bekend dat Kika van Es (PSV) en Tiny Hoekstra (Ajax) zijn afgevallen uit de voorselectie voor het WK. Voor de 32-jarige Van Es betekende dat dat zij haar laatste duel als voetbalster gespeeld heeft. De 77-voudig international had vorige maand al aangekondigd na het WK te stoppen.

Van de 26 overgebleven speelsters moeten er nog drie afvallen. Dominique Janssen en Lineth Beerensteyn sluiten dinsdag aan bij de groep. Jonker maakt vrijdag zijn definitieve selectie bekend.