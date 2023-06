Lichaam gevonden in gebied waar acteur Julian Sands verdween

Wandelaars hebben menselijke resten gevonden in een berggebied in Californië waar acteur Julian Sands in januari verdween. De 65-jarige Brit werd op 13 januari door zijn vrouw als vermist opgegeven nadat hij niet was thuisgekomen van een wandeling in het Baldy Bowl-gebied, nabij Los Angeles.

Meteen na de vermissing werd er een zoekactie in gang gezet. Die werd bemoeilijkt door slechte weersomstandigheden. Er was onder andere kans op lawines en de wandelpaden waren niet goed begaanbaar. Het Baldy Bowl-gebied is een populair skioord dat ook in trek is bij klimmers, wandelaars en backpackers.

Het is nog onduidelijk of de gevonden menselijke resten van de Britse acteur zijn. Het lichaam dat gevonden is, wordt de komende week geïdentificeerd.

120 films en series

Julian Sands werkte in totaal mee aan meer dan 120 films en series. Hij had bijvoorbeeld een hoofdrol in het Oscar-winnende A room with a view uit 1985. Ook speelde hij in de Warlock-thrillers. In de televisieserie 24 was hij te zien als Russische terroristenleider. In 2019 speelde Sands in de Netflix-serie What/If.

Familieleden van de acteur deelden afgelopen vrijdag nog een verklaring waarin zij iedereen bedankten die meezocht naar Sands. "We blijven Julian in ons hart houden en hebben mooie herinneringen aan hem als een geweldige vader, echtgenoot, ontdekkingsreiziger en liefhebber van de natuurlijke wereld en kunst."