'Uitgestorven' reptiel teruggevonden in Australië

Biologen hebben in Zuid-Australië exemplaren gevonden van een reptielensoort waarvan werd gedacht dat die was uitgestorven. De precieze vindplaats van de Victoriaanse grondagaam wordt geheimgehouden om het dier te beschermen.

De laatste keer dat dit diertje werd gezien was in 1969. Er werd gevreesd dat de soort daarna uitgestorven was door versnippering van zijn leefgebied, grazend vee en roofdieren als wilde katten en vossen.

Omdat er de afgelopen jaren onbevestigde waarnemingen waren gedaan, werd er sinds 2017 officieel gezocht naar het 15 centimeter lange diertje. Het reptiel maakt deel uit van een familie grondagamen die geen oorgat of trommelvlies hebben en daarom in het Latijn Tympanocryptis heten, "verborgen oor".

Speurhonden

De Australische overheid maakt nu geld vrij voor een beschermingsprogramma, om te voorkomen dat de bedreigde diersoort alsnog verdwijnt. Zo wordt er een fokprogramma opgezet in de dierentuin van Melbourne.

Ook wordt er 100.000 euro uitgetrokken om speurhonden te trainen meer exemplaren te vinden. "De beste manier waarop we het herstel van de Victoriaanse grondagaam kunnen steunen is als we precies weten waar ze zitten", legt milieuminister Plibersek uit.