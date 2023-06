Tientallen mensen onwel door hitte bij triatlon in Hoorn

In Hoorn zijn zo'n negentig mensen door de hitte onwel geworden bij het sportevenement Ironman. Volgens de veiligheidsregio zijn acht personen naar het ziekenhuis gebracht.

Het gaat om deelnemers en toeschouwers van het evenement. Na de melding zijn zeker zeven ambulances ingezet om hen te kunnen behandelen. "We zijn direct opgeschaald. In dit soort situaties heb je altijd liever meer dan achteraf nodig is", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio vanmiddag tegen NH Nieuws.

Inmiddels is het evenement voorbij. Volgens de woordvoerder konden de meeste mensen ter plekke worden behandeld. Tot nu toe vijftig zijn mensen bij een ehbo-post nagekeken en veertig mensen door ambulancepersoneel. "Alle klachten die je kunt krijgen van de hitte hebben we voorbij zien komen", zegt de woordvoerder. Hij kon niet zeggen hoe ernstig de klachten waren.

Deelnemers die meedoen aan de Ironman 70.3 moesten vandaag 1,9 kilometer zwemmen, ruim 21 kilometer hardlopen en 90 kilometer fietsen in de regio. Volgens de regionale omroep is het momenteel 30 graden in Hoorn, wat betekent dat er een speciaal hitteplan is ingezet. Er staan bijvoorbeeld langs de route watertanks. Rond 16.00 uur kwamen de laatste deelnemers binnen.

Warmte leidt tot parkeerproblemen aan de kust

Ook in andere delen van het land leidt het warme weer tot problemen. Zo zijn de parkeerplaatsen bij verschillende stranden vol. Volgens Omroep West gaat het onder meer om stranden in Monster en Ter Heijde.

In Noordwijk is eveneens geen parkeerplek meer te vinden. De gemeente roept mensen op om met de fiets of openbaar vervoer naar het strand te komen. Diezelfde oproep doet de gemeente Den Haag voor Kijkduin en Scheveningen, waar er nagenoeg geen parkeerplekken meer zijn.

De ANWB meldt op Twitter dat ook in Zandvoort en Bloemendaal alle parkeerplaatsen vol zijn. Ook hier wordt opgeroepen om niet meer met de auto naar het strand te komen.