Bagnaia net als vorig jaar de sterkste tijdens MotoGP-race op TT-circuit

De MotoGP-race, het hoofdgerecht van de 92ste TT van Assen, is net als vorig jaar een prooi geworden voor Francesco Bagnaia. De Italiaanse Ducati-coureur en WK-leider verwees Marco Bezzecchi en Aleix Espargaró naar plek twee en drie.

Zesvoudig MotoGP-wereldkampioen Marc Márquez moest verstek laten gaan. De Spanjaard beleefde vorige week in Duitsland een dramatisch weekeinde met liefst vijf valpartijen.

Gebroken rib

In Assen gaf hij nog wel acte de présence tijdens de trainingen, kwalificatie en sprintrace, maar zijn in Duitsland opgelopen gebroken rib speelde hem in Drenthe toch te veel parten.

Bezzecchi, zaterdag nog de sterkste in de sprintrace, begon op polepositie, maar liet zich bij de start op het warme asfalt aftroeven door Brad Binder en Bagnaia, winnaar van de editie van 2022.