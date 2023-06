Dode en gewonden bij ongeluk met achtbaan in Stockholm

In een attractiepark in de Zweedse hoofdstad Stockholm is een dode gevallen bij een ongeluk met een achtbaan. Veertien mensen zijn gewond geraakt, melden de hulpdiensten.

Een karretje van de achtbaan is ontspoord en meters naar beneden gevallen, zegt een verslaggever van de publieke omroep SVT die toevallig in het park was. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Het park is ontruimd om de hulpdiensten de ruimte te geven.

"Veel mensen waren aan het schreeuwen, maar niemand begreep wat er was gebeurd", zegt een ooggetuige tegen TV4. "Verschillende mensen sprongen over het hek om gewonden te helpen."

Het ongeluk gebeurde aan het eind van de ochtend in het park Gröna Lund, op het schiereiland Djurgården. De achtbaan die ontspoorde heeft de naam Jetline. Karretjes bereiken snelheden tot 90 kilometer per uur op een baan van 800 meter lang.