Waterpoloërs sluiten EK-kwalificatietoernooi af met derde klinkende zege

De Nederlandse waterpoloërs hebben ook hun derde EK-kwalificatiewedstrijd gewonnen. Oranje, dat het EK-ticket al op zak had, rekende in Amersfoort na de ruime zeges op Polen en Portugal ook met Litouwen af: 24-2 (3-1, 5-0, 10-0, 6-1).

De formatie van bondscoach Harrie van der Meer gaf de zwakste broeder van de groep niet het idee dat er iets viel te halen. De tweede minuut van de wedstrijd was pas enkele seconden onderweg of Jorn Winkelhorst had al twee keer gescoord.

Halverwege leidde Oranje met 8-1. De doelpuntenmachine draaide na rust op volle toeren en in de derde periode was Oranje maar liefst tienmaal trefzeker. Met zes doelpunten was Kas te Riele de topscorer.