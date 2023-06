Pieterse in haar eerste jaar als prof meteen oppermachtig op EK mountainbiken

Ze is de eerste Nederlandse vrouw die de Europese titel wint. Bart Brentjens (2001) en Mathieu van der Poel (2019) slaagden daar bij de mannen al wel in.

Puck Pieterse is in haar eerste jaar bij de profs meteen Europees kampioen moutainbiken geworden. Bij het EK, georganiseerd als onderdeel van de European Games die deze dagen in het Poolse Krakau worden gehouden, reed ze oppermachtig naar de titel.

Maar ook de Nederlandsen mochten vooraf tot de favorieten gerekend worden. Zowel Pieterse als Anne Terpstra wonnen al eens een wereldbekerwedstrijd. Pieterse deed dat zelfs bij haar debuut in het Tsjechische Nove Mesto en ook de derde wereldbekerwedstrijd in het Oostenrijkse Leogang schreef ze op haar naam.

In tegenstelling tot de mannen waren alle wereldtoppers in het mountainbiken present in Polen. Denk aan wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot, haar landgenote en titelverdedigster Loana Lecomte en olympisch kampioene Jolanda Neff.

De combinatie van steile klimmetjes en lastige afdalingen, technische passages over rotsblokken, bruggen en boomwortels en zelfs een echte 'pumptrack' leek gemaakt voor de handige Pieterse.

Wellicht begon Pieterse zelfs iets te enthousiast, want na een valpartij in de eerste ronde moest ze meteen in de achtervolging. Nog voor de eerste passage van de finish had Pieterse haar fout hersteld en kon ze beginnen aan haar solo.

In korte tijd had de 21-jarige Amersfoortse een halve minuut voorsprong op een groepje met de Zwitsersen Neff en Sina Frei (zilver bij de Spelen in Tokio) en de Oostenrijkse Mona Mitterwallner.

Onverstoorbaar en ongenaakbaar

Terwijl Pieterse onverstoorbaar en ongenaakbaar doorstoomde naar de titel, was het achter haar voortdurend stuivertje wisselen. Eerst reed Mitterwallner weg van het Zwitserse duo.

Later kwam ook Ferrand-Prévot nog sterk opzetten, maar de Franse vriendin van wielrenner Dylan van Baarle kreeg te maken met pech en kwam uiteindelijk als negentiende binnen.

Zicht op de titel hadden ze toch al geen moment. Pieterse reed onbedreigd naar de finish en had tijd genoeg om de zege uitgebreid te vieren.