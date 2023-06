Aanhoudingen na illegale rave op militair terrein 't Harde

De Koninklijke Marechaussee en de politie hebben vannacht een einde gemaakt aan een illegaal feest op een militair terrein in 't Harde in Gelderland. Twee mensen zijn aangehouden, de een voor het beledigen van een ambtenaar in functie, de ander wegens het aanvallen van een agent.

Op de rave waren op het hoogtepunt zo'n 300 tot 400 mensen aanwezig, meldt de marechaussee. Vannacht rond 01.00 uur kwam er een melding binnen over het feest, zegt Omroep Gelderland. Na overleg met de driehoek werd besloten om in te grijpen.

Het feest werd zonder problemen beëindigd. Vanochtend rond 07.30 uur was iedereen vertrokken. Feestgangers met een auto werden bij vertrek gecontroleerd op drugs en alcohol. "Enkele aanwezigen hebben de auto laten staan en zijn lopend vertrokken", zegt de politie.