Zonder geblesseerde Herlings wint Febvre voor eerst sinds 2021 weer in MXGP

Romain Febvre heeft de MXGP-wedstrijd in Sumbawa gewonnen. De Franse motocrosser greep op het Indonesische eiland door een val naast de zege in de eerste manche, maar sloeg in de tweede alsnog toe. Het is de 16de GP-zege van de wereldkampioen van 2015, maar pas zijn eerste sinds de GP van Vlaanderen in 2021. Calvin Vlaanderen eindigde na twee manches als vierde, Glenn Coldenhoff werd vijfde. Jeffrey Herlings, die weken buitenspel staat vanwege een gebroken nekwervel, raakte zijn tweede plaats in de wereldbekerstand kwijt aan Febvre. De Spanjaard Jorge Prado blijft riant aan de leiding. "Ik heb hier lang op gewacht", vertelde Febvre na afloop. "Het hadden twee 'eentjes' moeten zijn, maar in de eerste manche maakte ik een fout. Gelukkig kwam het goed. Ik ben hier heel blij mee."

Een samenvatting van de MXGP-wedstrijd op het Indonesische eiland Sumbawa, de tiende in het kampioenschap. - NOS

Mooi duel Zonder Herlings is het MXGP-circus deze weken neergestreken in Indonesië voor de GP's van Sumbawa en Lombok. In de eerste manche in het zand van het warme en klamme eiland Sumbawa zette klassementsleider Jorge Prado meteen zijn ambities kracht bij met de winst. Hij won de eerste manche voor Febvre. De mooiste inhaalactie van de wedstrijd kwam in de tweede manche van Jeremy Seewer. De Zwitser stak zijn Yamaha drie ronden voor het einde brutaal voorbij de verbouwereerde Prado en rukte zo op naar de tweede plaats.

Dat had hij eerder ook al gedaan met de Nederlander Vlaanderen, die genoegen moest nemen met de vierde plaats. Landgenoot Coldenhoff werd mede door een val vijfde in de tweede manche. In de daguitslag waren de rollen van de twee Nederlanders omgekeerd. In de strijd om het kampioenschap is Coldenhoff zesde, vlak voor Vlaanderen.