Veijer toont potentie en wordt zevende in Moto3, Masiá wint in Assen

In zijn debuutseizoen in de Moto3 is Collin Veijer knap als zevende geëindigd tijdens de TT van Assen. De 18-jarige Staphorster maakte deel uit van een grote kopgroep. De Spanjaard Jaume Masià zegevierde.

Na zijn opzienbarende zesde plaats in Italië twee weken terug en zijn vierde startplek vorige week op de Sachsenring in Duitsland, waren de verwachtingen in Drenthe rondom Veijer hooggespannen.

Wijze les

De Husqvarna-coureur pakte in Duitsland na de start van de race zelfs even de koppositie, maar ging even later onderuit. Een fout, zo gaf Veijer na afloop aan, maar een wijze les richting het TT-weekeinde in Assen.

En hoewel Veijer onder het oog van tienduizenden Nederlanders, met onder hen veel Staphorsters, op papier een thuiswedstrijd racete, was de baan voor hem geen bekend terrein. Immers, voor zijn opleiding tot coureur verbleef hij toch vooral in Italië en Spanje.

Bekijk hieronder de reactie van Veijer na afloop van de race.