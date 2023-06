Maarten van der Weijden haalt ruim 3,7 miljoen euro op met elfstedentriatlon

200 kilometer zwemmen, 200 kilometer fietsen en 200 kilometer lopen. En dat in zeven dagen tijd. Vanmorgen beëindigde Maarten van der Weijden zijn elfstedentriatlon in Leeuwarden. Doel van de sportieve inspanning was het ophalen van geld voor kankeronderzoek.

Na afloop meldde van der Weijden dat er voor 3,7 miljoen euro is gedoneerd. Mensen konden zelf een stukje meezwemmen, wandelen of fietsen en zich hiervoor laten sponsoren om zo ook geld op te halen. De hoofdsponsor heeft de donaties verdubbeld.

Na afloop bedankte de olympisch zwemkampioen iedereen die hem heeft gesteund in zijn loodzware tocht.

Strompelende start

Eigenlijk zou Van der Weijden gisteren al over de finish komen, maar door vermoeidheid haalde hij dat niet. Hij koos ervoor een paar uur te slapen in Dokkum en daarna het laatste gedeelte van de tocht af te leggen.

's Ochtends werden zijn zwaar gehavende voeten nog eens verzorgd. In zijn tentje werd hij overeind geholpen. Strompelend en ondersteund door iemand van de organisatie begon hij aan het laatste deel van de tocht onder applaus van een handjevol mensen. Iets voor 09.00 uur voltooide hij zijn triatlon.

Niet de eerste keer

Van der Weijden genas 20 jaar geleden van leukemie. Sindsdien zet hij zich in voor kankeronderzoek. Zo haalde hij in 2021 een geldbedrag op met een vier dagen durende zwemtocht. Eerder dat jaar deed hij een thuistriatlon, in en rond zijn eigen huis. In juni 2019 zwom Van der Weijden in 75 uur de 200 km lange Elfstedentocht. In 2018 moest hij voortijdig, na 163 kilometer, opgeven omdat hij ziek werd.