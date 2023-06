Rossi nog altijd populair in Assen, zijn opvolgers staan klaar op eerste startrij

Negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi stopte twee jaar geleden in de MotoGP. 'The Doctor', zoals de bijnaam van Rossi luidt, zorgde altijd voor volle tribunes op het TT Circuit. Er was een vaste Rossi-tribune, maar eigenlijk kleurden alle plekken geel als de MotoGP in de buurt van Drenthe was.

Rossi boekte meerdere legendarische overwinningen in Drenthe. Zo pakte hij in de TT van 2009 zijn honderdste grand prix-zege, en versloeg hij in 2015 Marc Márquez in een duel in de allerlaatste bocht. Rossi werd wijd geduwd, blies door het grind en pakte de zege. In 2017 won Rossi in Assen zijn allerlaatste MotoGP-wedstrijd.

Vorig jaar werd de Rossi-tribune nog één keer opgetuigd, als afscheid. De Italiaan was zelf niet aanwezig, maar de gekte werd er niet minder om. Duizenden en duizenden motorfans waren in het geel gekleed. Het fenomeen Rossi verdwijnt niet uit Assen. Ook dit jaar niet.

Het tijdperk van Rossi als MotoGP-coureur mag dan definitief voorbij zijn, maar de vlaggen met nummer 46 zijn niet verdwenen. "Het is een legende in de motorwereld, dus merchandise van hem is altijd mooi", zegt een fan met een knalgeel shirt en een flitsend hoedje.