Achtvoudig wereldkampioen Márquez door gebroken rib niet van start in Assen

De coureur met zes wereldtitels in de koningsklasse MotoGP maakte in aanloop naar de race op de Sachsenring vijf crashes. Bij een van die valpartijen had Márquez een vinger gebroken en een enkel gekneusd, maar ook een rib gebroken.

Márquez mist zodoende de tweede race op rij. Vorig weekeinde besloot hij niet van start te gaan in de Grote Prijs van Duitsland. Hoewel de artsen hem toen wel groen licht gaven, liet hij zijn Honda-motor in de garage staan.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Vooral de rib speelde op in Assen. Márquez reed wel de trainingen, de kwalificatie en de sprintrace, maar klaagde naderhand over veel pijn op zijn borst. De twee crashes die hij op het circuit in Assen maakte, hielpen niet bij het herstel.

De 30-jarige Márquez stond in zijn carrière al tien keer op het podium bij de TT. Hij boekte in totaal vijf overwinningen, waarvan één in de 125cc (nu Moto3), twee in de Moto2 en twee in de MotoGP. Zijn laatste zege was in 2018.