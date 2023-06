Israëlische kolonisten steken opnieuw Palestijnse huizen in brand

Israëlische kolonisten hebben opnieuw een spoor van vernieling achtergelaten in een Palestijns dorp op de bezette Westelijke Jordaanoever. In het dorp Umm Safa werden huizen en auto's in brand gestoken.

Volgens inwoners van het dorp reden ongeveer vijftig Israëlische kolonisten het dorp binnen met geweren en brandbare vloeistof, bericht persbureau Reuters. Ze staken verschillende huizen in brand, waarin zich op dat moment mensen bevonden.

Volgens de lokale autoriteiten zijn minstens vier huizen en twintig auto's in brand gestoken. Vijftien andere huizen raakten beschadigd, melden lokale media.

De Israëlische kolonisten schoten ook om zich heen, onder andere op burgers en hulpdiensten. Een lokale tv-zender meldt dat een verslaggever is beschoten. De camera van de tv-ploeg raakte daarbij beschadigd.

Het Israëlische leger zegt de veiligheidsdiensten te hebben gestuurd, die een Israëlisch burger hebben gearresteerd.

Gewelddadige week

Afgelopen week was een gewelddadige week op de bezette westelijke Jordaanoever. Maandag werden zeven Palestijnen gedood bij een geweldsuitbarsting tussen Israëlische troepen en Palestijnse militanten. Tientallen anderen, onder wie acht Israëlische militairen, raakten daarbij gewond. Een dag later werden bij een Palestijnse aanslag vier Israëlische burgers gedood.

In wat door Israëlische en internationale media wordt beschreven als een vergeldingsactie staken Israëlische kolonisten woensdag tientallen huizen en auto's op het bezette gebied in brand. Bij een droneaanval kwamen drie Palestijnen om het leven.

Vandaag schoot het Israëlische leger een Palestijnse man dood bij een militaire controlepost. Volgens de Israëlische politie zou de man het vuur hebben geopend op de controlepost voor hij werd doodgeschoten.

'Onmenselijk'

In heel 2022 kwamen 191 Palestijnen en 41 Israëliërs door onderlinge conflicten, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Vorig jaar was er sprake van een duidelijke toename ten opzichte van voorgaande jaren. En ook dit jaar zijn er weer tientallen doden en gewonden als gevolg van de vele geweldsuitbarstingen en vergeldingsacties. Volgens de VN gaat het in 2023 tot nu toe om 147 Palestijnen en 23 Israëliers die zijn omgekomen door de gewelddadigheden.

Oppositieleider en voormalig premier Yair Lapid riep de Israëlische president Netanyahu op Twitter op om "deze schande te veroordelen en op de juiste manier aan te pakken". Hij schreef dat het geweld van de kolonisten alle grenzen overschreed en "onmenselijk en zeker niet joods" was.

Netanyahu heeft zich nog niet uitgesproken over het geweld van vandaag.