Vijftien jaar na olympisch goud spelen waterpolosters weer om hoofdprijs tegen VS

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Vorig jaar had Nederland in de halve finale van de EK in Split nog met 10-7 verloren van de Spaansen, die daarna ook de titel grepen. Dit keer was Oranje beter bewapend: vooral met een speelster meer in het water was Nederland uiterst effectief.

In een lange tijd gelijkopgaand duel met veel uitsluitingen over en weer, scoorden beide teams driemaal voor rust met een speelster meer in het water. Oranje leidde halverwege met 5-4.

Spanje kwam nog een keer langszij, maar met nog acht minuten op de klok had Oranje toch een gaatje geslagen (9-6) en kwam vervolgens niet meer in de problemen.

De vier schoten van Lieke Rogge vlogen allemaal binnen en daarmee werd ze topscorer.